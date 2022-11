Bundesliga Senegal hofft auf Genesung: Verletzter Mané im WM-Aufgebot

Senegal bangt um Fitness von Mane Foto: APA/sda/Reuters

S türmerstar Sadio Mané steht im WM-Aufgebot Senegals. Der 30-Jährige hatte sich am Dienstag in den Diensten von Bayern München im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (6:1) verletzt. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schlag auf das Schienbein-Köpfchen. Ob Mané in Katar spielen kann, steht deshalb noch nicht fest. Senegals Nationalcoach Aliou Cissé gab sich am Freitag in Dakar als Optimist. Mané benötige keine Operation, wie Mediziner des Verbands festgestellt hätten.