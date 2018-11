Klimakonferenz: Van der Bellen lud zu Arbeitsgespräch .

Wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Kattowitz in Polen hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer zu einem Arbeitsgespräch in der Wiener Hofburg empfangen.