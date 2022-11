Bundespräsident Van der Bellen bleibt wegen Corona im "Homeoffice"

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Van der Bellen führt Amtsgeschäfte wegen Corona von zuhause aus Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er an Corona erkrankte Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird seine Amtsgeschäfte diese Woche weiter von zuhause aus führen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Montag auf APA-Anfrage mit. Van der Bellen, der am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden war, gehe es "so weit gut". Er habe nach wie vor einen "milden Verlauf".