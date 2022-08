Bundespräsidentenwahl Rosenkranz liefert Unterschriften ab

Walter Rosenkranz übergibt die nötigen Unterschriften Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

W alter Rosenkranz hat am Dienstagvormittag seine Unterstützungserklärungen für die Bundespräsidentenwahl bei der Bundeswahlbehörde abgeliefert. 18.500 seien es an der Zahl, sagte Rosenkranz, und damit gut drei Mal so viele wie nötig. "Es ist ein sehr eindrucksvolles Zeichen dafür, dass die Menschen in Österreich mich unterstützen", betonte Rosenkranz. Sein Ziel sei es, Zweiter zu werden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen.