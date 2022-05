Bus rollte gegen Baum Schwerer Unfall mit Öffi-Bus in Wien: Sieben Verletzte

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Der Bus krachte in einen Baum und in eine Trafo-Station Foto: APA

E in schwerer Unfall mit einem Öffi-Bus hat sich am Dienstag gegen 8.00 Uhr in Wien-Penzing ereignet. "Der Lenker stieg in der Haltestelle in der Ulmenstraße aus, um eine defekte Tür im hinteren Bereich des Busses zu überprüfen. Laut ersten Analysen setzte sich der Bus aufgrund der nicht angezogenen Feststellbremse in Bewegung und rollte gegen einen Baum", berichtete Wiener-Linien-Sprecherin Lisa Schmid in einer Aussendung. Sieben Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.