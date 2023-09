Verkehrsunfall Busunfall in Kärnten mit einer Toten und vielen Verletzten

Gegen Betonleitschiene gestoßen und umgestürzt Foto: APA/THEMENBILD

E in internationaler Reisebus ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan bei Micheldorf verunglückt. Eine Frau kam laut ersten Informationen der Polizei ums Leben, rund 20 weitere Insassen wurden verletzt, eine Person schwer. Die meisten Verletzten wurden ins Krankenhaus Friesach eingeliefert, die schwer verletzte Person ins Klinikum Klagenfurt. Der Bus dürfte laut Rotem Kreuz gegen eine Betonleitschiene gestoßen und umgestürzt sein.