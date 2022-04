Ukraine-Krieg Butscha-Gräueltaten: Putin verleiht Ehrentitel an Brigade

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Brigade hat "Mutterland und staatliche Interessen" verteidigt Foto: APA/AFP/dpa

R usslands Präsident Wladimir Putin hat jener Brigade, der die Ukraine "Kriegsverbrechen" und massenhafte Tötungen in der Stadt Butscha vorgeworfen hat, einen Ehrentitel verliehen. Der Kremlchef würdigte die 64. Motorschützenbrigade am Montag in Moskau für besondere Verdienste, Heldentum und Tapferkeit, teilte der Kreml mit. Die Bilder getöteter ukrainischer Zivilisten aus der Vorortgemeinde der Hauptstadt Kiew hatten Anfang des Monats rund um die Welt für Entsetzen gesorgt.