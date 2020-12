Grasser, Meischberger und Hochegger schuldig gesprochen .

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger, der Lobbyist Peter Hochegger und weitere Angeklagte sind im Korruptionsprozess am Freitag in Wien vom Schöffensenat unter Richterin Marion Hohenecker schuldig gesprochen worden. Grasser habe seine politische Funktion missbraucht, gegen Vermögensinteressen verstoßen und seine Verpflichtungen nicht erfüllt, so die Richterin. Grasser wurde zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.