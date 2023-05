Fußball BVB "jagt noch" - Titelrennen in Deutschland bleibt spannend

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Haller und Terzic hoffen noch auf Meisterwürden Foto: APA/dpa

Werbung

D as Titelrennen in der deutschen Fußball-Bundesliga bleibt spannend. Serienmeister FC Bayern München (6:0 gegen Schalke) und Borussia Dortmund (5:2 gegen Mönchengladbach) feierten am Samstag in der drittletzten Runde klare Siege, der BVB liegt weiter nur einen Zähler hinter dem Tabellenführer. "Wir haben heute eine Botschaft geschickt. Dass wir noch immer da sind, dass wir noch immer jagen und dass wir bereit sind, bis zum Schluss alles zu tun", so Dortmund-Coach Edin Terzic.