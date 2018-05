Die SPÖ verschärft die Gangart gegenüber Innenminister Herbert Kickl (SPÖ). Anlass ist ein neuer Bericht in der Wochenzeitschrift „Falter“. Demnach geht aus internen E-Mails und Briefen von Mitarbeitern des Bundesamts für Verfassungsschutz (BVT) hervor, dass hochsensible Daten bei der Hausdurchsuchung im BVT Ende Februar mitgenommen worden seien. Kickl sei „rücktrittsreif“. Er habe nicht nur den Vorgang zu verantworten, sondern sei auch „ein Sicherheitsrisiko für die Republik“, kritisierte Kern.

Die jüngsten Enthüllungen platzten genau in die am Dienstag von Kickl angekündigte Reform des Verfassungsschutzes (siehe eigenen NÖN-Onlinebericht). „Das, was der Innenminister und seine Truppe hier tun, ist so ungeheuerlich, weil er schützt nicht die Ermittler, sondern die Rechtextremen“, wetterte Kern mit Bezugnahme auf die Mitnahme von Daten aus dem BVT. Kickl hatte auf die neuen Vorwürfe angesprochen bei einer Pressekonferenz gemeint, genau das Bekanntwerden solcher Interna sei ein Grund für seine Ankündigung, mehr Ordnung und eine bessere interne Kontrolle im BVT durch die Reform zu schaffen.

SPÖ beklagt schleppende Anlieferung von Akten für U-Ausschuss

Der SPÖ-Vorsitzende hielt dem Innenminister vor, dass laut Bericht Daten von verdeckten BVT-Ermittlern mitgenommen worden seien. Er wollte von Kickl wissen, wie er gedenke, die Sicherheit dieser Ermittler zu schützen. Außerdem frage er sich, wie der Geheimdienst und Verfassungsschutz noch funktionieren soll, wenn auch Daten ausländischer Geheimdienstler bei der Razzia mitgenommen worden seien, hob Kern hervor.

Bereits davor hatte Kai Jan Krainer, der Fraktionsführer der SPÖ im bevorstehenden parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre beklagt, dass die Anlieferung von Akten aus dem vom FPÖ-Politiker Kickl geführten Innenministerium nur schleppend erfolge. Die SPÖ wird sich deswegen auch mit einer Beschwerde an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wenden.