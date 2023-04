Werbung

Dem syrischen General wird die Mitverantwortung für Folterungen von Gegnern des syrischen Regimes in einem Gefängnis in Ar-Raqqa vorgeworfen. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Wien in Bezug auf die Vorgänge in dem syrischen Gefängnis. Neben Gridling sollen am Freitag weitere hochrangige BVT-Beamte als Zeugen befragt werden. Zunächst wird allerdings noch die Einvernahme des angeklagten Ex-Spionagechefs Bernhard P. abgeschlossen.