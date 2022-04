Bytom Schon sechs Tote nach Grubenunglück in Polen

Zahl der Opfer das Unglücks gestiegen

N ach einem Grubenunglück in Polen sind zwei weitere Bergleute tot geborgen worden. Damit steige die Zahl der Todesopfer auf sechs, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Montag bei einem Besuch in der Bergbau-Rettungsstelle in Bytom. "Dies war eine schwarze Woche für den polnischen Bergbau." Nach einer Erschütterung in dem Steinkohlebergwerk Zofiowka im oberschlesischen Jastrzebie-Zdroj am Samstag waren zehn Bergleute vermisst worden. Vier wurden bis Sonntag tot geborgen.