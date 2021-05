Tiergarten Schönbrunn mit Nachwuchs bei den Bisons .

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn freut sich wieder über Nachwuchs: Am 15. April wurde ein Bison-Kalb geboren, wie am Donnerstag in einer Aussendung verkündet wurde. Das Jungtier hat auch schon einen Namen: Calamity Jane, benannt nach der legendäre US-amerikanische Wildwestheldin.