"Mit diesem Ergebnis gibt es nach schwierigen Verhandlungen endlich einen Abschluss für die Caritas-Beschäftigten, die in Bereichen wie Pflege, Betreuung und Beratung eindeutig zu den Heldinnen und Helden der Corona-Krise zählen", kommentierte Andreas Laaber, Verhandler für die Gewerkschaft GPA-djp, das Ergebnis. "Mit plus 2,7 Prozent rückwirkend ab 1. Februar zählt der Caritas-KV damit zu den Top-Abschlüssen dieses Jahres." 2021 steigen die Löhne und Gehälter um die Inflationsrate plus 0,6 Prozent, wobei eine negative Inflationsrate als Null angenommen werden würde.

Die Lohnerhöhung für das laufende Jahr ist allerdings nicht neu, die hatte die Caritas bereits Anfang April einseitig verkündet. Gespießt hatte es sich zuletzt bei der Arbeitszeitverkürzung. Ende Februar hatten Caritas-Mitarbeiter und Gewerkschaft mit Streiks auf ihre an die SWÖ angelehnte Forderung nach einer 35-Stunden-Woche aufmerksam gemacht.

Herausgekommen ist nun wie erwähnt eine Reduzierung von 38 Wochenstunden auf 37, wirksam ab 2022 - bei vollem Lohnausgleich. Wer weiterhin mehr arbeiten möchte, kann das tun, vorerst auf drei Jahre befristet. Für Teilzeitbeschäftigte bedeutet diese Arbeitszeitreduktion eine Gehaltserhöhung in Höhe von plus 2,7 Prozent bei gleicher Arbeitszeit. Mit der Arbeitszeitverkürzung beträgt der Zuschlag auf alle Mehrstunden 30 Prozent. Eine neue Mehr-/Überstundenregelung bestimmt, dass diese auszubezahlen sind, wenn es keine anderslautende Einigung gibt.