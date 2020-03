Bekanntgegeben werden soll der Deal laut einem Bericht des "Standard" am Freitag. Die ÖBAG verzichtet demnach auf ihr anteiliges Vorkaufsrecht beim Novomatic-Anteil. Damit wäre der Weg für die tschechische Mehrheitsübernahme frei.

Der Lotterien-Anbieter Sazka des Milliardärs Karel Komarek strebt seit 2015 die Mehrheit an den Casinos Austria an. Nach einem Bieterkampf mit Novomatic in den vergangenen Jahren sieht sich Sazka nun am Ziel. Novomatic hat Ende 2019 seine Übernahmepläne ad acta gelegt und seinen Casinos-Anteil von 17,2 Prozent an Sazka abgetreten. Verzichten die ÖBAG und die übrigen Kleinaktionäre auf ihre Vorkaufsrechte, kommt Sazka auf einen Anteil von mehr als 55 Prozent.