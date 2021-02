Hausdurchsuchung bei Finanzminister Blümel .

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Donnerstag gegenüber der APA bestätigt, dass er als Beschuldigter in den Ermittlungen zu Casinos Austria und Novomatic geführt wird und eine Hausdurchsuchung bei ihm stattgefunden hat. Er kenne nun die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft und könne diese aufklären. Offenbar geht es um potenzielle Parteispenden des Glücksspielunternehmens Novomatic an die ÖVP: "Es wurden keine Spenden von Novomatic angenommen", betonte Blümel.