Prozess gegen Landesrat Waldhäusl ging in die zweite Runde

Mit der weiteren Befragung von Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) geht der Prozess in der Causa Drasenhofen heute in die zweite Runde. Im Mittelpunkt steht am zweiten Prozesstag aber die mittlerweile ehemalige Landesbeamtin. Der Juristin werden neben Amtsmissbrauch auch die Fälschung eines Beweismittels und Verleumdung vorgeworfen. Sie soll im Ermittlungsverfahren eine E-Mail unvollständig vorgelegt und so den Verdacht auf ihren Vorgesetzten gelenkt haben.

Bei den Nachfragen der Anwälte der Privatbeteiligten setzt Waldhäusl zu Beginn des Prozesstags seine Strategie vom Mittwoch fort. Er wiederholt gebetsmühlenartig „keine Angabe“. Auch sonst untermauert der Freiheitliche seine Aussagen vom Vortag. Er betont, dass er für die "politische Ausrichtung" zuständig sei. "Wenn ich das alles wüsste, würde ich in der Fachabteilung arbeiten“, sagt Waldhäusl zu Nachfragen des Oberstaatsanwalts.

Dann nimmt die mittlerweile entlassene Landesbeamtin auf der Anklagebank Platz. Auch die Beamtin gibt an, selbst von nichts gewusst zu haben und nur eine Mitarbeiterin in der Abteilung gewesen zu sein. Ihr werden Dinge angedichtet. Sie habe nur Behilfsdienste nach Rücksprache mit ihrem Chef ausgeführt. Immer wieder fällt in ihrer Erklärung der Name des Abteilungsleiters, der, wie sie erklärt, eigentlich für die Materie zuständig gewesen sei. "Ich werde für Gott und die Welt und für alles verantwortlich gemacht." Sie sei entsetzt über die Anklage, sagt die Beschuldigte. An Arbeitsgruppen zur geplanten Einrichtung für Minderjährige nahm sie ihrer Aussage nach auf Anweisung ihres damaligen Vorgesetzten teil, obwohl die Themen nicht in ihrer Zuständigkeit lagen: "Ich hab mich nicht getraut, das abzulehnen."

Was den Vorwurf der Fälschung eines Beweismittels betrifft, gibt sie an, dass sie - weil ihr Postfach aufgrund großer Datenmengen "lahmgelegt war" - teilweise E-Mails kopiert und Teile weggelassen habe in der Hoffnung, dass die Nachricht dann verschickt werde.

Gleichzeitig will die 54-Jährige den Vorwurf, irgendjemandem Schaden zu wollen, von der Hand weisen. Das begründet sie in ihrer rund einstündigen Erklärung mit ihrer jahrelangen Arbeit für eine NGO, in der sie für Asylstrafwesen zuständig gewesen sei. Noch heute begegne sie ehemaligen Klienten auf der Straße, die gut integriert sind und sich für ihre Unterstützung bedanken. Den Zorn von NGOs habe sie auf sich gezogen, weil sie im Land einen eigenen Bereich für Asylstrafwesen aufbauen sollte. Das habe NGOs, die dieselbe Aufgabe erfüllen, um Aufträge gebracht haben.

Urteil wird auch am zweiten Prozesstag noch keines erwartet. Es sind noch mehrere Verhandlungstage geplant - der nächste am 7. März. Dann stehen neben der weiteren Befragung der Zweitangeklagten auch die Einvernahmen von vier Zeugen auf dem Programm, darunter sind der damalige Jurist im Kabinett des FPÖ-Landesrats und der frühere Vorgesetzte der 54-Jährigen. Weitere Prozesstage sind am 28. März sowie am 7. und 28. April geplant.

