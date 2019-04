Die Katalanen haben nach einem 1:0-Auswärtssieg gegen Manchester United ebenso die Trümpfe in der Hand wie die Italiener durch ein 1:1 bei Ajax Amsterdam - und dennoch sind beide Topclubs vor den Viertelfinal-Rückspielen am kommenden Dienstag gewarnt.

Ihre Rivalen haben nämlich schon in den Achtelfinal-Retourpartien für Furore gesorgt. Ajax warf Titelverteidiger Real Madrid nach einer 1:2-Heimniederlage mit einem 4:1 im Estadio Bernabeu aus dem Bewerb. ManUnited verlor zunächst das Heimspiel gegen Paris St. Germain mit 0:2, gewann dann aber in Frankreich sensationell 3:1.

Folgerichtig wies United-Coach Ole Gunnar Solskjaer gleich nach dem Schlusspfiff auf das "Wunder von Paris" hin. "Unser Auftritt damals gibt uns Hoffnung, dass wir es auch in Barcelona schaffen können", erklärte der Norweger, der im legendären Champions-League-Finale 1999 gegen die Bayern im Camp Nou in der Nachspielzeit das 2:1 erzielt hat.

Die Leistung der "Red Devils" am Mittwoch machte hingegen weniger Mut. Englands Rekordmeister feuerte erstmals seit 2005 in einem Champions-League-Match keinen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor ab. "Das ist enttäuschend", gab Solskjaer zu. "Aber wir sind noch nicht ausgeschieden und wissen, dass wir auswärts Tore schießen können."

Auch für Barcelona-Verteidiger Gerard Pique ist das Duell noch lange nicht entschieden. "Wir haben uns einen Vorteil verschafft, doch wir wissen, was PSG passiert ist", sagte der frühere Manchester-United-Profi nach dem ersten Barca-Sieg im fünften Anlauf im Old Trafford.

Gezeichnet verließ sein Mitspieler Lionel Messi das "Theatre of Dreams". Der Argentinier bekam von Chris Smalling einen Schlag verpasst, blutete aus der Nase und hatte eine Schwellung im Gesicht. Eine genaue Diagnose stand noch aus. Im Liga-Match am Samstag beim Tabellenletzten Huesca wäre der seit Monaten an Leistenproblemen laborierende 31-Jährige wohl ohnehin geschont worden, weil das Meisterschaftsrennen schon zugunsten des Titelverteidigers entschieden sein dürfte.

Aufgrund des Einzugs ins Cupfinale hat Barca die Chance, wie 2009 und 2015 das Triple zu holen. Auch Ajax Amsterdam kann alle drei Titel in dieser Saison holen. Dazu wird allerdings nach dem Heim-1:1 gegen Juventus eine ähnliche Glanzleistung wie beim 4:1 in Madrid benötigt. "Wir haben nicht das Resultat geschafft, das wir wollten, aber es ist noch alles offen", betonte Coach Erik ten Hag.

Die Favoritenrolle liegt jedoch klar bei den Turinern, die sich wieder auf Cristiano Ronaldo verlassen konnten. Der Portugiese erzielte gegen Ajax per Hechtkopfball sein 125. Champions-League-Tor. "Er hat einmal mehr bewiesen, dass er ein Spieler auf einem anderen Level ist. Sein Timing und seine Bewegungen unterscheiden sich von allen anderen Spielern", sagte Juventus-Trainer Massimiliano Allegri.