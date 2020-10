Die Bayern präsentierten sich eine Woche vor dem Duell mit Salzburg (2:3 bei Atletico Madrid) in der Offensive stark, aber ohne Nachdruck - und defensiv verwundbar. Nach dem frühen 1:0 durch Leon Goretzka (13.) verpassten die Münchner vor etwa 8.200 Zuschauern, die trotz hoher Corona-Zahlen in Moskau dabei sein durften, die leicht mögliche Vorentscheidung.

So durfte Lok nach dem Tor von Anton Mirantschuk (70.) zwischenzeitlich vom zweiten Punkt nach jenem in der Vorwoche in Salzburg (2:2) träumen. Auch ÖFB-Star David Alaba, der wie zuletzt üblich in der Innenverteidigung durchspielte, konnte den Gegentreffer beim mustergültig vorgetragenen Konter nicht verhindern. Doch dann bewies Joshua Kimmich mit einem präzisen Volleyschuss von der Strafraumgrenze wieder einmal seinen Wert (79.). "Es war ein dreckiger Arbeitssieg", sagte Trainer Hansi Flick.

In Mönchengladbach lag einem Österreicher-Trio schon ein spezieller Jubelschrei auf den Lippen. Doch das große Real kam im Finish noch zum 2:2. Karim Benzema (87.) und Casemiro (93.) sorgten dafür, dass die Madrilenen nach dem 2:3 zum Auftakt gegen Schachtar Donezk nicht erneut komplett baden gingen. Marcus Thuram hatte mit einem Doppelpack (33., 58.) vorgelegt.

Beim zweiten Treffer leistete ÖFB-Teamverteidiger Stefan Lainer per Flanke die Vorarbeit für Alhassane Plea, dessen Schuss Thibaut Courtois vor die Füße von Thuram abwehrte. Hannes Wolf wurde in der 79. Minute eingewechselt, Valentino Lazaro war Ersatz. Real kam gegen die von Ex-Salzburg-Coach Marco Rose exzellent eingestellten Deutschen über weite Strecken kaum zur Entfaltung. Tabellenführer mit vier Punkten ist in Gruppe B Schachtar Donezk nach einem schmeichelhaften 0:0 gegen Inter Mailand. Die Italiener hatten schon zum Auftakt gegen Mönchengladbach (2:2) Punkte abgegeben.

Die englischen Branchenkaiser Manchester City und Liverpool erfüllten auf dem Weg zum zweiten Gruppensieg gegen Außenseiter ihre Pflicht. City war in Marseille dank Toren von Ferran Torres (18.), Ilkay Gündogan (76.) und Raheem Sterling (81.) ungefährdet. In Liverpool brachte Diogo Jota die glanzlosen "Reds" gegen eine dänische No-Name-Truppe auf Kurs (55.), Mohamed Salah (93.) besorgten per Foulelfmeter den Schlusspunkt. Trainer Jürgen Klopp hatte seine drei Gala-Stürmer Salah, Roberto Firmino und Sadio Mane zu nächst geschont.