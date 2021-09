Barcelona wirkte nach dem Abgang von Club-Ikone Lionel Messi vergleichsweise bieder. Nach vorne gelang den Katalanen äußerst wenig, die Bayern mussten in keiner Phase des Spiels an ihr Äußerstes gehen, der Klassenunterschied zwischen den beiden Teams war augenscheinlich. Müller brachte die Münchner durch einen von Eric Garcia abgefälschten Schuss in Führung. Lewandowski schnürte in der zweiten Hälfte einen Doppelpack, in dem er jeweils nach Stangenschüssen abstaubte.

Während der 18-jährige Österreich-Legionär Yusuf Demir bei den Katalanen in Minute 59 eingewechselt wurde und somit seine Premiere in der Königsklasse erlebte, kam ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer aufseiten der Bayern erst in der 82. Minute für Müller ins Spiel. Viel mehr als ein Schuss ans Außennetz sprang aber für Sabitzer in der Schlussphase nicht heraus. Der deutsche Rekordmeister wurde jedenfalls seiner Favoritenrolle in Gruppe E gerecht, die Parallelpartie zwischen Dynamo Kiew und Benfica Lissabon von Valentino Lazaro (ab 59.) endete 0:0.

In der Salzburg-Gruppe G trennten sich der französische Meister OSC Lille und der VfL Wolfsburg (Goalie Pavao Pervan auf der Bank) 0:0 und teilten sich damit genauso die Punkte wie Sevilla und Salzburg. Verteidiger John Brooks bei den Deutschen sah die gelb-rote Karte und wird damit in zwei Wochen gegen Sevilla fehlen.

In Pool H kam Champions-League-Sieger Chelsea in London gegen Zenit St. Petersburg zu einem 1:0-Arbeitssieg. Torgarant Romelu Lukaku sorgte per Kopf für die Entscheidung (69.) zugunsten der Engländer. Im zweiten Spiel der Gruppe blieb Juventus Turin bei Malmö FF mit 3:0 ungefährdet. Alex Sandro (23.), Paulo Dybala (45./Foulelfmeter) und Alvaro Morata (45.+1) machten bereits vor der Pause alles klar.

Die Young Boys Bern sorgten in Gruppe F für eine Überraschung. Der Schweizer Meister drehte das Heimspiel gegen Manchester United und besiegte den englischen Favoriten nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Manchester-Rückkehrer Cristiano Ronaldo, der in Bern seine 177. Partie in der europäischen Königsklasse bestritt und mit Rekordhalter Iker Casillas gleichzog, brachte den Tabellenführer der englischen Premier League in Führung (13.).

Die Eidgenossen waren nach einem Platzverweis wegen Foulspiels für United-Außenverteidiger Aaron Wan-Bissaka (35.) das bessere Team. Ex-Altacher Nicolas Moumi Ngamaleu erzielte zunächst den Ausgleich. Jordan Siebatcheu machte nach einen schweren Fehlpass von United-Mittelfeldmann Jesse Lingard in Nachspielzeit die Sensation perfekt (95.). In der Parallelpartie trennten sich Europa-League-Sieger Villarreal und Atalanta Bergamo 2:2.