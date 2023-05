Inter nach 2:0-Derbysieg gegen Milan auf der Euphoriebremse

Inzaghi sprach von einem "außergewöhnlichen" Auftritt, der seinem Team eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) bescherte. Dann will der dreifache Europa-Champion (1964, 1965, 2010) den sechsten Finaleinzug in der Königsklasse perfekt machen. Das Endspiel steigt am 10. Juni in Istanbul, der zweite Finalist wird zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Manchester City (Hinspiel 1:1) ermittelt.

"Die Jungs wissen, was zu tun ist", meinte Inzaghi und erinnerte an das Viertelfinale, als Inter ebenfalls im Hinspiel auswärts bei Benfica Lissabon ein 2:0 holte und den Grundstein zum Weiterkommen legte. Das gelang am Mittwoch vor über 75.000 Zuschauern im Giuseppe-Meazza-Stadion mit einem Traumstart durch zwei schnelle Tore von Edin Dzeko (8.) und Henrikh Mkhitaryan (11.).

"Das war schon eine verrückte Anfangsphase, aber verrückt gut für uns", meinte Dzeko im Sky-Interview. "Von der ersten Minute an hatten wir das große Verlangen zu gewinnen", sagte Mkhitaryan, Spieler des Spiels, bei Prime Video. "Aber es ist noch nicht vorbei. Ein großer Kampf erwartet uns."

Milan muss indes zunächst den Schock der Heimniederlage - rein formal war der AC Gastgeber - überwinden und sich für das zweite Aufeinandertreffen sammeln. "Da brauchen wir ein großes Spiel", sagte Trainer Stefano Pioli. Er bleibe optimistisch. "Ich kenne meine Mannschaft, meine Spieler und ich weiß, was wir können." Allerdings hat Milan auch zum ersten Mal seit der Saison 1994/95 drei Stadtduelle hintereinander verloren.

Die Rotschwarzen hoffen dann auf den Einsatz von Flügelstürmer Rafael Leão, der im Hinspiel wegen einer Adduktorenblessur fehlte. Bis Dienstag will der pfeilschnelle und gefährliche Angreifer wieder fit sein. Sorgen bereitet dagegen Mittelfeldspieler Ismael Bennacer, der wegen einer Knieverletzung ausgewechselt wurde.