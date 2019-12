Letzte Achtelfinaltickets für Atletico und Bergamo .

Atletico Madrid und Atalanta Bergamo haben sich am Mittwochabend die letzten Achtelfinal-Tickets in der Fußball-Champions-League gesichert. Die Spanier gaben sich gegen Lok Moskau keine Blöße, siegten ungefährdet 2:0. Die Italiener hatten zuvor mit einem 3:0 bei Schachtar Donezk in Pool C noch den Sprung von Rang vier auf zwei und damit den größten Erfolg der Club-Geschichte geschafft.