Zwar sorgten die Star-Stürmer Mohamed Salah (25./70. Tor im 100. Ligaeinsatz) und Sadio Mane (33.) nach einem frühen Rückstand noch vor der Pause für die Wende. Im Anschluss verabsäumte es die Truppe von Jürgen Klopp aber, den Sieg frühzeitig zu fixieren. Beinahe wäre den Gästen durch den Torschützen zum 1:0, Callum Wilson (9.), noch der 2:2-Ausgleich gelungen.

Nach dem 27. Sieg im 29. Meisterschaftsspiel benötigt Liverpool in den letzten neun Runden, falls Verfolger Manchester City alle seine restlichen elf Spiele gewinnt, noch neun Punkte für den ersten Meistertitel seit 1990.

Das Österreicher-Duell in der Premier-League ist indes an Valentino Lazaro gegangen. Der in der 72. Minute eingewechselte ÖFB-Teamspieler feierte mit seinem Club Newcastle United einen 1:0-Auswärtssieg gegen das von Ralph Hasenhüttl gecoachte Southampton.

Das Goldtor erzielte Allan Saint-Maximin in der 79. Minute. Southamptons Moussa Djenepo war in der 28. Minute ausgeschlossen worden. Newcastle schob sich in der Tabelle auf Platz 13 und liegt damit einen Rang vor den "Saints".