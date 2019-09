Aufgrund dieser Aussage verhängte die UEFA gegen Neymar ursprünglich eine Sperre für drei Spiele. Daraufhin legte PSG Protest beim CAS ein, der nun zu einem Teilerfolg führte. Neymar fehlt somit beim Auftaktmatch am Mittwochabend zu Hause gegen Real Madrid und am 1. Oktober beim Gastspiel in Istanbul gegen Galatasaray. Erst beim Auswärtsmatch am 22. Oktober in Brügge darf der 27-Jährige wieder in der Königsklasse mitspielen.