Salzburg peilt Auftaktsieg gegen Genk an .

Red Bull Salzburg bestreitet am Dienstagabend (21.00 Uhr/live Sky) sein erstes Match in der Champions League: Österreichs Fußball-Serienmeister empfängt in Wals-Siezenheim den belgischen Champion KRC Genk. "Wir brauchen die beste Leistung in dieser Saison", forderte Trainer Jesse Marsch, der auf einen Auftaktsieg hofft. Im zweiten Gruppe-E-Spiel gastiert Titelverteidiger Liverpool bei SSC Napoli.