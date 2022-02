Mikl-Leitner entschuldigt sich für "Gsindl"-Nachricht

"Rote bleiben Gsindl! Schönen Schitag": Das soll die damalige Innenministerin und heutige Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner, im Frühjahr 2016 in einer koalitionären Debatte um die Flüchtlingskrise und die Reform des Staatsschutzes in einer SMS an ihren damaligen Kabinettschef Michael Kloibmüller geschrieben haben. Kurz nach Bekanntwerden der Nachricht durch einen "Standard"-Bericht entschuldigte sie sich dafür.

"So sollte man weder miteinander, noch übereinander reden", ließ Mikl-Leitner per Aussendung wissen, nachdem Landes-SPÖ-Chef Franz Schnabl eine öffentliche Entschuldigung gefordert hatte. "Ich möchte mich ausdrücklich bei jeder und jedem einzelnen entschuldigen, die oder der sich von dieser Nachricht aus der Vergangenheit angesprochen und beleidigt fühlt."

Sie erklärte, dass die Stimmung in der Koalition damals sehr schlecht gewesen sei, ein rauer Ton und viel Misstrauen herrschten - nicht nur zwischen den Koalitionsparteien, sondern auch innerhalb der Parteien und in der ÖVP. "Und daraus habe ich damals bei meinem Wechsel nach Niederösterreich auch meine Lehren gezogen. Für mich hat sich aus dieser Zeit ganz klar gezeigt, dass das Gegeneinander, der Streit und das Misstrauen nicht nur die Regierungszusammenarbeit, sondern die Entwicklung des ganzen Landes lähmt", so die heutige Landeshauptfrau.

Die Spitzen der roten Landespartei ärgerten sich über die Nachricht vor allem aufgrund des in Niederösterreich stets betonten "Miteinanders". „Die Chatinhalte konterkarieren das Lippenbekenntnis zum Miteinander in Niederösterreich. Sie diffamieren politisch Andersdenkende und zeigen, dass die ÖVP offenbar nicht bereit ist, einen Konsens mit den politischen Mitbewerbern zu finden – sondern die ÖVP verfällt vielmehr in Beschimpfungen", sagt Schnabl, der auch einen Offenen Brief zu dem Thema ankündigte.

Die "Beschimpfungen" betreffen aus seiner Sicht nicht nur die Partei selbst, sondern alle SPÖ-Mitglieder, Wählerinnen und Wähler. Das betonte auch Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar, der noch deutlichere Worte fand: „Im Scheinwerferlicht von Fernsehkameras spricht Mikl-Leitner vom Miteinander in Niederösterreich, ohne Publikum zeigt sie, wie sie über die politischen Mitbewerber tatsächlich denkt", sagte Kocevar.

Weitere Chatnachrichten sollen kursieren

Mikl-Leitners Nachricht ist Teil von mehreren Nachrichten, die vom Handy des damaligen Kabinettschefs im Innenministeriums, Michael Kloibmüller, illegal abgesaugt worden sein sollen. Sie sollen nun nach und nach veröffentlicht werden. Laut "Standard" zeigen sie etwa die Beunruhigung einer Referentin darüber, dass am Server der Kabinettsmitarbeiter "unter Herr Bundesminister Sobotka eine Liste liegt, die Interventionen heißt und noch dazu alle Interventionen mit Stand anführt". Welche "Interventionen" dort angeführt waren, ist laut dem Zeitungsbericht unklar.