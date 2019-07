Aktuell ist Chile in Südamerika aber bei den Besten. Das Team von Trainer Reinaldo Rueda peilt schon den dritten Copa-Triumph in Serie an - das wäre Rekord in der modernen Ära.

"Wir sollen mit diesem Hattrick Geschichte schreiben."Arturo Vidal

Zunächst setzten sich die Chilenen 2015 im eigenen Land durch, 2016 gab es in den USA die Wiederholung - in beiden Matches im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Die Argentinier sind es auch, die das Kontinentalturnier als bisher einzige Nation dreimal in Folge - 1945, 1946 und 1947 - gewonnen haben. Den Namen Copa America trägt die allerdings erst seit der Ausgabe 1947.

"Wir wollen mit diesem Hattrick Geschichte schreiben", sagte Mittelfeld-Ass Arturo Vidal. Die Trophäe ein drittes Mal in die Höhe stemmen zu können, "ist unser Traum", betonte der Profi vom FC Barcelona. Im Finale könnte dabei auch wieder Argentinien zur Hürde werden, dafür müssen Lionel Messi und Co. in der Nacht auf Mittwoch allerdings zuerst in Belo Horizonte Gastgeber Brasilien ausschalten.

"Wiedergeburt" von Sanchez soll bei Copa helfen

Für Rueda, den kolumbianischen Trainer der Chilenen, ist der Turniersieg nur ein Zwischenziel. Priorität hat die Qualifikation für die nächste WM 2022 in Katar, nachdem man die Teilnahme an der WM 2018 verpasst hatte. Das Verpassen der Endrunde ist ein kollektives Trauma, das man nicht noch einmal erleben möchte. Dabei helfen soll Nationalteam-Rekordtorschütze Alexis Sanchez, der bei der Copa gewissermaßen eine Wiedergeburt erlebt.

2018 in Russland mit von der Partie war Peru. Die "Blanquirroja" hat unter Trainer Ricardo Gareca schon seit einiger Zeit einen guten Lauf, auch wenn die Mannschaft bei der WM eher enttäuschte und nur gegen Australien gewann, gegen Dänemark und den späteren Champion Frankreich in der Gruppenphase jedoch den Kürzeren zog. Im Copa-Viertelfinale eliminierten die Peruaner Mitfavorit Uruguay im Elfmeterschießen.