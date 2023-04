29 Tote bei Brand in Pekinger Krankenhaus

Werbung

Darunter waren die Direktorin des Krankenhauses und zwei Mitarbeiter der beteiligten Baufirma. Bei dem Brand brachte die Feuerwehr 142 Patienten in Sicherheit und verlegte sie in andere Kliniken, wie Staatsmedien berichteten. Die meisten Todesopfer seien bettlägerige ältere Patienten gewesen. Mehrere Ärzte und Schwestern hätten Brandverletzungen erlitten. Als Reaktion ordneten die Behörden Sicherheitsprüfungen in allen Krankenhäusern der Hauptstadt an, wie die "China Daily" berichtete.