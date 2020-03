China meldete erneut nur wenige neue Corona-Fälle .

China hat am Donnerstag erneut nur wenige neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Wie Peking mitteilte, kamen 15 Infektionen hinzu - der niedrigste Wert seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie vor sieben Wochen. Auch die Zahl der neuen Todesopfer stieg mit elf Fällen am Donnerstag so langsam wie seit Wochen nicht mehr. Unterdessen warnt Südkorea vor einer neuen Masseninfektion.