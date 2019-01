Salzburg gegen München mit 1:3 out .

Der Finaltraum von Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League (CHL) ist am Mittwoch im Semifinalrückspiel geplatzt. Österreichs Meister unterlag im Red-Bull-Duell gegen "Schwestern-Club" Red Bull München 1:3 (1:2,0:0,0:1), nachdem es vergangene Woche im Hinspiel auswärts ein 0:0 gegeben hatte. München muss als erster deutscher CHL-Finalist am 5. Februar bei Frölunda Göteborg antreten.