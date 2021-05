Frau bei Raketenangriff nahe Tel Aviv getötet .

Bei einem Raketenangriff in der israelischen Stadt Cholon ist nach Angaben der Rettungsorganisation Zaka eine Frau getötet worden. In der Stadt südlich von Tel Aviv wurde demnach am Dienstagabend ein Bus getroffen, er brannte aus. Mindestens sechs Menschen wurden bei dem Raketenangriff verletzt, wie die die Zeitung "Times of Israel" unter Berufung auf Rettungsdienste berichtete.