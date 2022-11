Weihnachtsbeleuchtung Christbaum vor Wiener Rathaus leuchtet nun

Der Rathausplatz-Christbaum erstrahlt erstmals in der neuen Saison Foto: APA

P assend zum Winterwetter-Einbruch hat am Samstag in Wien auch offiziell die Vorweihnachtszeit begonnen. Nach Einbruch der Dunkelheit schalteten der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) im Rahmen eines Festakts am Abend gemeinsam per Knopfdruck die Beleuchtung des Christbaums am Rathausplatz ein. Damit wurde auch der Christkindlmarkt feierlich eröffnet.