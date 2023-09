Radsport Christina Schweinberger holt EM-Bronze im Zeitfahren

Christina Schweinberger hat auch bei der EM zugeschlagen/Archivbild Foto: APA/AFP

W ie vor sechs Wochen bei den Weltmeisterschaften in Glasgow hat Christina Schweinberger am Mittwoch auch bei den Radsport-Europameisterschaften in den Niederlanden die Bronzemedaille im Zeitfahren geholt. Die Tirolerin hatte nach 29,5 km von und nach Emmen nur 0,69 Sekunden Rückstand auf die zweitplatzierten Britin Anna Henderson. Unantastbar war Marlen Reusser, die Schweizerin lag 44,05 Sek. vor Schweinberger. Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer wurde Sechste (+55,49).