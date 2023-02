Chronik 24-Jähriger in Wien erstochen - Verdächtiger festgenommen

24-Jähriger wurde auf offener Straße erstochen Foto: APA/EVA MANHART

D ie Wiener Polizei dürfte eine weitere Bluttat geklärt haben: Am 3. Jänner dieses Jahres war in Wien-Margareten ein 24-Jähriger auf der Straße erstochen worden. Für den Iraker kam jede Hilfe zu spät. Der Tat dürfte ein Streit zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen vorangegangen sein. Letzterer wurde jetzt im Zuge umfangreicher Recherchen ausgeforscht, berichtete die Exekutive am Mittwoch.