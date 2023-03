Chronik 34-Jähriger attackierte in Tirol Kollegen mit Cuttermesser

Deutscher attackierte in Tirol Arbeitskollegen mit Cuttermesser Foto: APA/THEMENBILD

E in 34-jähriger Deutscher hat am Mittwoch in einem Gewerbebetrieb in Lermoos im Tiroler Außerfern einen Arbeitskollegen mit einem Cuttermesser attackiert und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer, ein 32-jähriger Bulgare, wegen der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte geflogen, wo er notoperiert wurde. Für den Deutschen klickten die Handschellen.