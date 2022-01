Kriminalbeamter aus dem Innviertel klärte Millionenbetrug

Ein Kriminalbeamter der Polizeiinspektion Ried hat in jahrelanger Ermittlungsarbeit einen groß angelegten internationalen Betrug mit falschen Aktien geklärt. Allein in Österreich gehe es dabei um bisher 25 bekannte Opfer mit einer Schadenssumme von rund einer Million Euro, sagte Michael Babl, Sprecher der Polizei Oberösterreich, zur APA. Er berichtete von 200 bekannten Opfern in Deutschland und weiteren 25 geprellten Anlegern in der Schweiz.