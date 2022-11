Chronik Prozess um versuchten Mord nach Deutsch-Kurs in Wien

Eine Messerstecherei wurde im Großen Schwurgerichtssaal verhandelt Foto: APA/THEMENBILD

I m Anschluss an einen Deutschkurs ist es am 12. Juli 2022 in Wien zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei aus Syrien stammenden Männern gekommen. Ein 22-Jähriger musste sich am Mittwoch wegen versuchten Mordes am Landesgericht verantworten, weil er einem gleichalten Landsmann ein Klappmesser drei Mal in den Hals, die linke Achsel und die Brust gestochen hatte. Das Opfer überlebte mit Glück und dank des beherzten Eingreifens eines weiteren Kurs-Teilnehmers.