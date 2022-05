Chronik Rauferei in Wien, weil Betrunkener in falsche Wohnung wollte

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

36-Jähriger erst kürzlich ins Haus gezogen und im Stockwerk geirrt Foto: APA/THEMENBILD

W eil ein Betrunkener in eine falsche Wohnung wollte, ist es in der Nacht auf Samstag in Wien-Favoriten zu einer Rauferei gekommen. Ein 48-jähriger Mieter hörte gegen 1.30 Uhr, wie jemand versuchte seine Tür aufzusperren. Als er die Wohnungstür von innen öffnete, standen zwei alkoholisierte Männer vor ihm. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit einem 36-Jährigen, der sich im Stockwerk geirrt hatte, und nachher bei der Polizei angab, von dem 48-Jährigen verletzt worden zu sein.