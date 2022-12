Chronik Salzburger hortet Dutzende Waffen und NS-Devotionalien

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Polizei stellte bei Durchsuchung Waffen und NS-Devotionalien sicher Foto: APA/LPD SALZBURG

I n Salzburg haben Polizisten am Dienstagvormittag bei einer Hausdurchsuchung in einer Wohnung in der Landeshauptstadt zahlreiche Waffen und NS-Devotionalien sichergestellt. Im Wohnzimmer des 71-jährigen Bewohners stießen die Beamten auf drei Gewehre, sechs Faustfeuerwaffen, insgesamt 30 Bajonette, Schwerter, Dolche und Messer, zahlreiche Orden, Helme und Fahnen sowie kleinere Munitionsbestände. Der Salzburger wird nach dem Verbotsgesetz angezeigt.