Salzburg trifft auf Maccabi Tel Aviv .

Fußball-Meister Salzburg trifft im Duell um den Einzug in die Champions League auf den israelischen Titelträger Maccabi Tel Aviv. Die Israelis wurden am Mittwochabend ihrer Favoritenrolle gegen Dinamo Brest gerecht und schafften mit einem 1:0 im Heimspiel gegen die Weißrussen den Sprung ins Play-off. Offensivspieler Dan Biton schoss in der 50. Minute per Elfmeter den entscheidenden Treffer.