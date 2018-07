Für die CL-Gruppenphase müssten die ungesetzten Steirer nach Ajax noch zwei weitere europäische Schwergewichte aus dem Weg räumen. Schaffen die Grazer die Sensation, würde als nächster Gegner Standard Lüttich warten. Ansonsten bekommen sie es in der 3. Europa-League-Quali-Runde mit Dundalk aus Irland oder AEK Larnaca aus Zypern zu tun. Vorerst steht freilich Ajax im Fokus: "Wir reisen mit maximaler Vorfreude nach Amsterdam", sagte Vogel, der am Dienstag von einem grippalen Infekt geschwächt abhob.

Ajax sei Favorit, betonte auch Spielmacher Peter Zulj, der sich dennoch einiges ausrechnet. "Wir sind natürlich in Amsterdam auf Sieg getrimmt, alles andere wäre falsch", sagte der ÖFB-Teamspieler. "Wir wissen, dass wir in den Umschaltphasen unsere Räume kriegen werden, die müssen wir gut nützen." Im Vorjahr scheiterten die Grazer in der 3. EL-Quali-Runde am türkischen Spitzenclub Fenerbahce. "Wir haben gegen Fenerbahce leider zu spät gemerkt, dass viel mehr möglich gewesen wäre. Mit dieser Erfahrung gehen wir in die Partie", sagte Goalie Jörg Siebenhandl.

Der Kaderumbruch nach dem Cup-Erfolg war in der spielfreien Zeit ein Grazer Dauerthema. Trainer Vogel steht vor der Herausforderung, in kurzer Zeit wieder eine harmonierende Elf auf den Rasen zu bringen. "Im Frühjahr haben wir wahnsinnig gut performt", erinnerte Sturm-Kapitän Stefan Hierländer. "Nun braucht es natürlich eine Findungsphase."

Die Vorbereitung lief auch bei Ajax nicht rund. Spätestens nach einem alarmierend schwachen Test gegen Anderlecht (1:3) schrillten die Alarmglocken. Schlüsselspieler, wie die WM-Teilnehmer Hakim Ziyech (Marokko), Nicolas Tagliafico (Argentinien) sowie die beiden Dänen Lasse Schöne und Kasper Dolberg stiegen spät ins Training ein. Neuerwerbung Dusan Tadic könnte laut der gewöhnlich gut informierten niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" im Hinspiel eine Joker-Rolle zukommen, Rückkehrer Daley Blind stieß mit erheblichem Trainingsrückstand dazu.

Ajax hat in seiner 118-jährigen Clubgeschichte alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Die Champions League durch den 1:0-Finalerfolg am 24. Mai 1995 in Wien gegen den AC Milan, davor von 1971 bis 1973 dreimal in Serie den Meistercup, den Europacup der Cupsieger 1987 und den UEFA-Cup 1992. "Ajax ist einer der ganz großen Vereine in Europa, mit unglaublich vielen Facetten: Landesmeistertitel, großen Spielern wie Johann Cruyff, die Ajax-Schule, die weltweit versucht wurde zu kopieren, Voetbal totaal", schwärmte Vogel. "All das liegt in der Vergangenheit, aber vieles von dem Glanz ist noch in Ajax."

Der bisher letzte von 33 Meistertiteln der Amsterdamer liegt allerdings bereits vier Jahre zurück. Auch deshalb holte Sportdirektor Marc Overmars entgegen der Einkaufspolitik der vergangenen Jahre mit Tadic (29), Blind (28) und Zakaria Labyad (25) drei erfahrene Spieler. "Wir sind sicher noch einmal besser geworden", sagte Österreichs Ajax-Legionär Maximilian Wöber. Auch wenn Tadic und Blind nicht in der Startformation erwartet werden.

"Es ist immer noch eine Riesentruppe, die 2016/17 im Europa-Cup-Finale gegen Manchester United stand", erinnerte Vogel. Auch Hierländer weiß: "Die Mannschaft ist auf jeder Position top besetzt." Sturms neuer Kapitän hat die Johan Cruijff ArenA, wie sie nun heißt, bereits während seiner Salzburg-Zeit kennengelernt. "Uns erwartet eine sehr gute Stimmung, ein tolles Stadion." Die Kulisse sei während des Spiels zwar uninteressant. "Aber wenn man mal das Abschlusstraining in der Arena macht und durch die Gänge rennt und die Porträts der großen Spieler sieht, ist das einfach imposant."

Für den Allrounder steht fest: Um weiterzukommen, muss sein Team sehr nahe am Leistungsplafond spielen. "Wir brauchen einfach zwei Topleistungen gegen Ajax, dann ist alles drin. Wenn wir nur ein, zwei Prozent zu wenig abrufen, dann wird es schwierig." Anders als bei Ajax kann der Großteil der Sturm-Spieler seine internationalen Partien an den Händen abzählen. "Es liegt eine Gefahr genauso wie die Chance zur Unbekümmertheit darin", erklärte Hierländer vor seinem 26. Europacup-Match.

Das sportliche Kräfteverhältnis wird der Vergleich auf dem Rasen widerspiegeln, der finanzielle Unterschied ist bereits im Vorfeld augenscheinlich. Auf Sponsor-Ebene schlossen die Niederländer erst vor wenigen Wochen einen großen Deal mit Adidas ab, der dem Club bis 2025 an die 50 Millionen Euro einbringt. Rückkehrer Blind war Ajax 16 Millionen Euro wert - eine Summe, die in etwa dem Jahresbudget von Sturm entspricht.

Vor dem Spiel wird eine gemeinsame Trauerminute für den kürzlich verstorbenen Heinz Schilcher abgehalten. Der frühere Sturm-Spieler und -Manager der erfolgreichen Trainer-Ära von Ivica Osim war auch Mitglied jener Ajax-Mannschaft, die Anfang der 1970er-Jahre mit Johann Cruyff den europäischen Club-Fußball dominierte.