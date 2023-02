Comeback Nach zwei Jahren wieder "Alles Walzer" am Opernball

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Fest seit Monaten ausverkauft Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

N ach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause heißt am 16. Februar beim 65. Opernball in der Wiener Staatsoper wieder "Alles Walzer". Es ist der erste Ball unter Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, der dem Fest angesichts der multiplen Krisen einen starken Charity-Charakter verlieh. So wird von den Besucherinnen und Besuchern des seit Monaten ausverkauften Balls erstmals ein "Solidaritätsaufschlag" für in Not geratene Menschen verlangt.