Comedy-Legende Bill Cosby will wieder auf die Bühne

85-Jähriger plant eineinhalb Jahre nach Freilassung eine Tournee Foto: APA/dpa

E ineinhalb Jahre nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis hat US-Komiker Bill Cosby Pläne für eine Tournee. Der 85-Jährige sagte am Mittwoch in der Radioshow "WGH-Talk" auf die Frage des Moderators, ob er nächstes Jahr wieder aufzutreten plane: "Ja, weil das Geschichtenerzählen, das ich mache, so viel Spaß machen kann."