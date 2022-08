Coronavirus Corona - Gesundheitsminister Rauch holte sich vierten Stich

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Folgte der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

G esundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat sich am Freitag zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. In seiner Heimat Vorarlberg holte sich der 63-jährige Rauch - wie vom Nationalen Impfgremium (NIG) empfohlen - seinen vierten Stich. "Es hat überhaupt nicht weh getan", richtete er den zahlreich anwesenden Journalisten und Kamerateams im Messezentrum in Dornbirn aus. In wenigen Worten appellierte Rauch an die ältere Bevölkerung, es ihm gleich zu tun.