Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Positiven in der Stadt Krems steigt weiter rasant an. Die neusten Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bescheinigen der Statutarstadt einen rekordverdächtigen Wert von 402,6. Krems ist damit österreichweit gesehen einsamer Spitzenreiter. Braunau (301,4) und Scheibbs (300,7) folgen auf den weiteren Plätzen.

Von "2 Fixen" auf "94 Mögliche"

Am Montagnachmittag gab das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig nun erstmals bekannt, wie viele Personen positiv getestet wurden, die am Wachauer Volksfest waren. Konkret hätten 94 Personen im Zuge des Contact-Tracings angegeben, die Großveranstaltung im Kremser Stadtpark, die am Sonntag vor über einer Woche zu Ende gegangen ist, besucht zu haben.

Das bedeute allerdings nicht, dass sich die Leute dort infiziert hätten, betonte ein Sprecher der SPÖ-Politikerin. Zuvor war von lediglich zwei Fällen, die definitiv auf das Volksfest zurückzuführen seien, die Rede gewesen.

Experte Gartlehner übt Kritik

Mittlerweile kommt auch von Expertenseite Kritik, dass die Stadt Krems das Event mit über 100.000 Besuchern genehmigt hat. Gerald Gartlehner, Epidemiologe und Professor an der Donau-Universität Krems teilte der NÖN auf Anfrage mit, dass er es "schon im Vorhinein für nicht vertretbar hielt", das Volksfest durchzuführen und meint: "Dass die Inzidenzen in Krems jetzt hoch sind, sollte für niemanden eine Überraschung sein."

Das sagt Bürgermeister Resch

Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) betont auf Nachfrage, ob er es bereue, die Veranstaltung nicht untersagt zu haben, dass es einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss zugunsten des Volksfestes gegeben habe und bei der Behörde genau abgeklärt worden sein, "was möglich ist". Zudem habe es zum Zeitpunkt, an dem die Entscheidung gefallen ist, "nur marginal Hinweise auf die hohe Infektiosität der Delta-Variante" gegeben.

