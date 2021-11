SPÖ will 3. Stich sofort freigeben

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner plädiert für eine sofortige Freigabe des dritten Stichs für alle Personen vier Monate nach der Vollimmunisierung. So könne die Virusweitergabe rasch reduziert werden, so Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Scharfe Kritik übte sie an der Regierung. Die derzeitige "desaströse Entwicklung" der Corona-Situation sei das Ergebnis deren "mutloser und tatenloser Politik".