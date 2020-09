Kindergartenbetreuer fühlen sich im Stich gelassen .

Die Pädagoginnen der Wiener Privatkindergärten fühlen sich von der Politik vergessen. Die Corona-Krise habe den ohnehin hohen Arbeitsdruck noch einmal verschärft, warnten die Betriebsrätinnen am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Ampelschaltungen seien nicht nachvollziehbar, "es gibt für uns keine klaren Regeln und die Vorgaben ändern sich ständig". Fast drei Viertel (71 Prozent) der Kinder werden in Wien in privaten Kinderkrippen und Kindergärten betreut.