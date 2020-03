52,3 Prozent der Todesopfer wurden in China gemeldet. Zehn Prozent der Toten gab es im Iran und 2,2 Prozent in Spanien, geht aus Angaben des "European Centre for Disease Prevention and Control" sowie des Zivilschutzes hervor.

Die Lombardei ist Italiens am stärksten betroffene Region. Der Präsident der Lombardei, Attilio Fontana, zeigte sich überzeugt, dass mit der Heimisolierung die Zahl der Infektionsfälle zurückgehen werde. Die Zahl der neuen Infektionsfälle wachse nicht mehr auf exponentielle Weise. Man müsse jedoch noch einige Tage abwarten, um zu sehen, ob die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen zu Resultaten führen. Die Lombardei bemüht sich um die Einrichtung eines neuen Krankenhauses auf einem ehemaligen Mailänder Messegelände.