Das vom italienischen Fernsehen übertragene "Concerto di Natale" mit einem Mix aus leichter und klassischer Musik wurde erstmals 1993 veranstaltet und fand bis 2005 sowie von 2017 bis 2019 in der vatikanischen Audienzhalle statt, dazwischen an wechselnden Orten in Italien und Malta. Die diesjährige Aufführung erfolgt ohne Publikum im Auditorium Conciliazione nahe dem Vatikan und wird am Heiligen Abend von Mediaset Canale 5 ausgestrahlt.