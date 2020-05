Franzosen können ab Dienstag wieder reisen .

Ins Restaurant gehen, sich weiter als 100 Kilometer von Zuhause entfernen und in Pariser Parks sonnenbaden: Das ist für die Franzosen ab nächsten Dienstag, 2. Juni, wieder möglich. Die Regierung in Paris kündigte am Donnerstag eine weitgehende Lockerung der Corona-Auflagen an, die nach Pfingsten in Kraft tritt. Auch der Tourismus kann wieder starten - auch wenn sich EU-Bürger noch gedulden müssen.